فرنسا تعلن إحباط هجوم إرهابي واعتقال شخصين

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم عن إحباط هجوم إرهابي واعتقال شقيقين خططا لتنفيذه.ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية جيرار كولومب قوله: “هناك شابان من أصل مصري كانا يستعدان لتنفيذ اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة الريسين السامة”.

وقتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح يوم السبت الماضي في باريس على يد رجل مسلح بسكين قامت الشرطة بقتله بالرصاص لاحقا.

يشار إلى أن 245 شخصا قتلوا فى هجمات ارتكبت على الأراضي الفرنسية منذ عام 2015 وكان أغلبها ناتج عن ارتداد الإرهاب الذي ساندته فرنسا في المنطقة وخاصة في سورية.

