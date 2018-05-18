فرنسا تعلن إحباط هجوم إرهابي واعتقال شخصين

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم عن إحباط هجوم إرهابي واعتقال شقيقين خططا لتنفيذه.ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية جيرار كولومب قوله: “هناك شابان من أصل مصري كانا يستعدان لتنفيذ اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة الريسين السامة”.
وقتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح يوم السبت الماضي في باريس على يد رجل مسلح بسكين قامت الشرطة بقتله بالرصاص لاحقا.
يشار إلى أن 245 شخصا قتلوا فى هجمات ارتكبت على الأراضي الفرنسية منذ عام 2015 وكان أغلبها ناتج عن ارتداد الإرهاب الذي ساندته فرنسا في المنطقة وخاصة في سورية.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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