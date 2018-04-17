ستة شهداء وجريح بغارات الطيران ورصاص حرس الحدود السعودي

استشهد وأصيب سبعة مواطنين بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي ورصاص حرس الحدود السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأوضح مصدر عسكري أن ستة مواطنين من أسرة واحدة استشهدوا بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت منزلهم في منطقة الحائط بمديرية حيس في محافظة الحديدة .
وأشار المصدر إلى أن مواطناً أصيب بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة ،مبيناً أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية ما أدى الى أضرار في ممتلكات المواطنين .
كما استهدف قصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة من مديرية باقم ، ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية ،فيما شن الطيران خمس غارات على منطقة علاف بمديرية سحار و جبل الصمع غرب المدينة .
وفي المحافظة نفسها شن الطيران أربع غارات على معسكر الأمن المركزي ،و غارة على كسارة لمصلحة الطرق في منطقة الأزقول بمديرية سحار،وغارتين على منطقة قحزة شمال المدينة و ثمان غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 12 غارة على منطقتي الفرع والصوح ووادي آل ابوجبارة بمديرية كتاف .
في لحج استهدف الطيران بأربع غارات منطقتي الشريجة وحماله بكرش في المحافظة، وشن 11 غارة على مديريتي حرض و ميدي في محافظة حجة ،و غارة على قرية رمادة بمديرية نهم .
وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على جبل الدود في جيزان
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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