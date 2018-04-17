ستة شهداء وجريح بغارات الطيران ورصاص حرس الحدود السعودي

استشهد وأصيب سبعة مواطنين بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي ورصاص حرس الحدود السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن ستة مواطنين من أسرة واحدة استشهدوا بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت منزلهم في منطقة الحائط بمديرية حيس في محافظة الحديدة .

وأشار المصدر إلى أن مواطناً أصيب بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة ،مبيناً أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية ما أدى الى أضرار في ممتلكات المواطنين .

كما استهدف قصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة من مديرية باقم ، ومنطقة الغور بمديرية غمر الحدودية ،فيما شن الطيران خمس غارات على منطقة علاف بمديرية سحار و جبل الصمع غرب المدينة .

وفي المحافظة نفسها شن الطيران أربع غارات على معسكر الأمن المركزي ،و غارة على كسارة لمصلحة الطرق في منطقة الأزقول بمديرية سحار،وغارتين على منطقة قحزة شمال المدينة و ثمان غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 12 غارة على منطقتي الفرع والصوح ووادي آل ابوجبارة بمديرية كتاف .

في لحج استهدف الطيران بأربع غارات منطقتي الشريجة وحماله بكرش في المحافظة، وشن 11 غارة على مديريتي حرض و ميدي في محافظة حجة ،و غارة على قرية رمادة بمديرية نهم .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على جبل الدود في جيزان