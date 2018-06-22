موقع الجيش اليمني يعلن مقتل عبدالكريم مروان والمكني بـ"أبورائد "، من كبار قيادة المليشيا الميدانية والذي عرف بارتكاب الكثير من الجرائم خلال اقتحام محافظة عمران الذي ينتمي اليها وقتل مع عدد من مرافقيه في مدينة الحديدة.