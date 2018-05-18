مقتل مدني عراقي بتفجير إرهابي جنوب كركوك

قتل مدني عراقي اليوم بتفجير إرهابي بعبوة ناسفة جنوب محافظة كركوك.وقال مصدر أمني في كركوك في حديث للسومرية نيوز: إن “عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق قرب قرية زنقر في قضاء داقوق 35 كم جنوب كركوك انفجرت صباح اليوم أثناء مرور سيارة مدنية ما أسفر عن مقتل سائق السيارة في الحال”.
يذكر أن مناطق جنوب وغرب كركوك تشهد بين فترة وأخرى هجمات لإرهابيين تابعين لجيوب تنظيم “داعش”.وكان الطيران العراقي قضى أمس على 12 إرهابيا من تنظيم “داعش” بمحافظة كركوك.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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