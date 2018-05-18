مقتل مدني عراقي بتفجير إرهابي جنوب كركوك

قتل مدني عراقي اليوم بتفجير إرهابي بعبوة ناسفة جنوب محافظة كركوك.وقال مصدر أمني في كركوك في حديث للسومرية نيوز: إن “عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق قرب قرية زنقر في قضاء داقوق 35 كم جنوب كركوك انفجرت صباح اليوم أثناء مرور سيارة مدنية ما أسفر عن مقتل سائق السيارة في الحال”.

يذكر أن مناطق جنوب وغرب كركوك تشهد بين فترة وأخرى هجمات لإرهابيين تابعين لجيوب تنظيم “داعش”.وكان الطيران العراقي قضى أمس على 12 إرهابيا من تنظيم “داعش” بمحافظة كركوك.