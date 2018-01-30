اجتماع في مقر التحالف يلزم بعودة القوات إلى مواقع تمركزها

مصدر حكومي يؤكد على عقد اجتماع في مقر التحالف العربي في ‎مدينة عدن جنوب اليمن، انتهى الثانية فجراً جمع ممثلين عن الحكومة الشرعية وممثلين عن "الانتقالي الجنوبي" الذي يقود التمرد وانتهى بإلزام الطرفين على عودة القوات إلى مواقع تمركزها قبل اندلاع الاشتباكات إلا أن التنفيذ يبدو متعثراً