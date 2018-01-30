اجتماع في مقر التحالف يلزم بعودة القوات إلى مواقع تمركزها

مصدر حكومي يؤكد على عقد اجتماع في مقر التحالف العربي في مدينة عدن جنوب اليمن، انتهى الثانية فجراً جمع ممثلين عن الحكومة الشرعية وممثلين عن "الانتقالي الجنوبي" الذي يقود التمرد وانتهى بإلزام الطرفين على عودة القوات إلى مواقع تمركزها قبل اندلاع الاشتباكات إلا أن التنفيذ يبدو متعثراً
GMT 23:35 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرالتحالف العربي يدعو جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية
GMT 16:07 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرأنباء عن مقتل إبن عم زعيم المتمردين الحوثيين المدعوا أبو زيد الحوثي في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي
GMT 13:17 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرالتحالف العربي يعلن تدشين جسر جوي إلى مأرب وتسيير رحلات يومية لطائرات سي 130
GMT 12:35 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرقوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة عدن جنوب اليمن
GMT 16:51 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايررئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر يدعو التحالف العربي إلى إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، ويدعوهم إلى إنقاذ الريال اليمني من الانهيار.
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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