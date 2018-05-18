بوتين يوافق على تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها إليه رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف.وذكر موقع روسيا اليوم أن الرئيس بوتين أعلن أثناء اجتماع مع ميدفيديف بشأن التشكيلة الحكومية في سوتشي أنه سوف يوقع اليوم على مرسوم خاص بتعيين المرشحين للمناصب الحكومية.
واقترح ميدفيديف خلال اللقاء ابقاء سيرغي لافروف وزيرا للخارجية وسيرغي شويغو وزيرا للدفاع وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية .
وكانت الحكومة الروسية السابقة قدمت استقالتها في الـ 7 من أيار الجاري بموجب دستور البلاد وذلك بعد تنصيب بوتين لولاية رئاسية رابعة.وصدق البرلمان الروسي على تعيين ميدفيديف رئيسا للحكومة المقبلة وكلفه تشكيلها.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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