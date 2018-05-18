بوتين يوافق على تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها إليه رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف.وذكر موقع روسيا اليوم أن الرئيس بوتين أعلن أثناء اجتماع مع ميدفيديف بشأن التشكيلة الحكومية في سوتشي أنه سوف يوقع اليوم على مرسوم خاص بتعيين المرشحين للمناصب الحكومية.

واقترح ميدفيديف خلال اللقاء ابقاء سيرغي لافروف وزيرا للخارجية وسيرغي شويغو وزيرا للدفاع وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية .

وكانت الحكومة الروسية السابقة قدمت استقالتها في الـ 7 من أيار الجاري بموجب دستور البلاد وذلك بعد تنصيب بوتين لولاية رئاسية رابعة.وصدق البرلمان الروسي على تعيين ميدفيديف رئيسا للحكومة المقبلة وكلفه تشكيلها.