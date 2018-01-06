الملك الأردني يستقبل الوفد الوزاري العربي المعني بمتابعة تداعيات القرار الأميركي بشأن القدس المحتلة
GMT 14:34 2017 الخميس ,27 تموز / يوليوالملك الأردني يعلن أن سيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا أثرًا مباشرًا على طبيعة علاقاتنا
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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