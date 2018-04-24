موغيريني تدعو الدول الضامنة إلى المساعدة في التهدئة لإيصال المساعدات في سورية

دعت فيديريكا موغيريني الدول الضامنة إلى المساعدة في التهدئة لإيصال المساعدات في سورية.

وأعلنت أن يجب وقف جميع الأعمال العسكرية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية في سورية.