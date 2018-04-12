الجبير يؤكد أن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال القمة العربية

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العربي أن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال القمة العربية.

وإستنكر إعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل.