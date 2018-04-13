قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، إن برلين ستفعل ما بوسعها لمواصلة الضغط السياسي على روسيا فيما يتعلق بهجوم كيماوي مشتبه به في سوريا.
وأضاف أنه توجد "أدلة قوية" تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية في انتهاك للقانون الدولي، وذكر أن ألمانيا على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن كيفية الرد.
GMT 12:51 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانأحزاب يمنية تؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام في اليمن
GMT 12:47 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانمستوطنون يهود يحاولون احراق مسجد في عقربا جنوب نابلس
GMT 12:42 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء الجنوب اللبناني
GMT 12:39 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانقوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل
GMT 12:37 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانوزير خارجية ألمانيا يدعو إلى ممارسة مزيد من الضغط السياسي على روسيا
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك