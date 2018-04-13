قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، إن برلين ستفعل ما بوسعها لمواصلة الضغط السياسي على روسيا فيما يتعلق بهجوم كيماوي مشتبه به في سوريا.

وأضاف أنه توجد "أدلة قوية" تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية في انتهاك للقانون الدولي، وذكر أن ألمانيا على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن كيفية الرد.