تيريزا ماي تؤكد أن يجب محاسبة المسؤوليين عن الهجوم الكيماوي في دوما

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء أن يجب محاسبة المسؤوليين عن الهجوم الكيماوي في دوما

وأعلنت أنها ستتحدث مع ترامب اليوم لبحث الرد على الهجوم الكيماوي في سورية.