‏التحالف العربي يطلب من جميع الأطراف في مدينة عدن جنوب اليمن، سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً ويؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في ‎عدن