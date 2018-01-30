التحالف العربي يطلب من جميع الأطراف في مدينة عدن جنوب اليمن، سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً ويؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن
GMT 16:31 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبرالتحالف العربي يؤكد أن المنظمات الإغاثية أخلت موظفيها نتيجة إجرام الميليشيات في العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 16:27 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر"التحالف العربي" الميليشيات الحوثية الإيرانية تخالف القانون الدولي بعدم حماية موظفي الإغاثة
GMT 16:29 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبراستهداف موقع مجاور لسوق علاف في محافظة صعدة شمال اليمن
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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