قالت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الأربعاء، إن بكين تستخدم "ترهيباً لفظياً رخيصاً واستعراضاً للقوة" لتهديد تايوان، في الوقت الذي يبدأ فيه الجيش الصيني تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان وسط تنامي التوتر.

وتجري التدريبات قبالة مدينة تشيوانتشو الواقعة في جنوب شرق الصين، بين مجموعتين من الجزر القريبة من الساحل الصيني، لكن تايوان تسيطر عليهما منذ 1949، حين فر مقاتلون قوميون مهزومون إلى تايوان في نهاية الحرب الأهلية في الصين.