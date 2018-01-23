حملة سامي عنان تعلن احتجازه بعد استدعائه للتحقيق العسكري

أعلنت حملة المرشح المحتمل سامي عنان احتجازه بعد استدعائه للتحقيق العسكري
GMT 15:36 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / ينايرالمدعي العسكري يحظر النشر في قضية سامي عنان
GMT 12:22 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / ينايرحملة عنان تعلن وقف نشاطها لحين إشعار آخر بعد قرار القوات المسلحة
GMT 12:17 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / ينايرمنسق حملة سامي عنان بالخارج يؤكد اعتقال الفريق في القاهرة
GMT 11:37 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / ينايرالقوات المسلحة المصرية تؤكد أن سامي عنان ارتكب مخالفات قانونية
ظهرت المطربة الأميركية الشابة ريتا أورا، التي اتجهت إلى مجال الأزياء وعالم الموضة خلال استضافتها في برنامج المواهب "America's Next Top Model"، بإطلالة أنيقة ومميزة في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال حضورها أسبوع الموضة لخريف/شتاء 2018/ 2019، الإثنين. ارتدت المطربة الشهيرة البالغة من العمر 27 عاما، معطفا واسعا بألوان مشرقة من البرتقالي والبنفسجي، والذي نسقت معه زوجا من الأحذية الطويلة ذات الركبة العالية والذي يأتي بطباعة من الأزهار بنفس الألوان إضافة إلى الأسود، وأخفت وراء عيونها نظارة شمسية مستديرة صغيرة وأكملت إطلالتها بحقيبة شانيل سوداء. يبدو أن ريتا تتمتع ببعض الوقت في باريس، بعد الإفراج عن دويتو لها مع ليام باين (24 عاما)، وهو عضو في الفرقة الإنجليزية العالمية ون دايركشن، للفيلم المقبل "Fifty Shades Freed". ويرى المسار أن ليام وريتا يتابعان خطى نجم "وان ديركتيون" زين مالك وتايلور
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