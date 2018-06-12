الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

شنّت قوات الجيش اليمني بدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية كتاف شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال أركان حرب اللواء 143مشاة العقيد عباد الحليسي في تصريح لموقع - سبتمبر نت - التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن الجيش اليمني بإسناد مباشر من التحالف العربي، تمكنوا من تحرير سلسلة جبلية كبيرة وفي مقدمتها جبل القناص الاستراتيجي، وما جاوره في منطقة العطفين بمديرية كتاف شمالي صعدة.