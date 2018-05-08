قوات الجيش اليمني تسيطر على مفرق البرح والوزعية غرب مدينة تعز

قالت مصادر ميدانية " العرب اليوم" أن قوات الجيش اليمني سيطرت بشكل كامل على مفرق البرح والوازعية غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

واضافت المصادر ان طيران التحالف، ساند قوات الجيش بشن عدة غارات على مواقع الحوثيين غرب وجنوب مدينة تعز .