الرئيس بوتين يتفق مع نتانياهو على تعزيز التنسيق بشأن سورية
GMT 11:18 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوتعيين الفريق محمد زكي وزيرًا للدفاع في الحكومة المصرية
GMT 11:13 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوتعيين محمود توفيق وزيرا للداخلية في الحكومة المصرية
GMT 10:59 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيورئيس الحكومه اليمنية يصل العاصمة االمؤقتة عدن جنوب البلاد برفقة عدد من الوزراء
GMT 23:00 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوالجمعية العامة للامم المتحدة تدين اسرائيل وتطالب باجراءات لحماية الفلسطينيين عقب أحداث غزة
GMT 18:02 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوالتحالف العربي يعلن خطة شاملة لتقديم مساعدات عاجلة لسكان محافظة الحديدة غربي اليمن والعمل مع منظمات الإغاثة لزيادة سعة ميناء الحديدة عند تحريره
تشبه مونيكا بشكل مذهل أختها بينيلوبي كروز، وتسبب ذلك في إثارة مشاعرها عندما حضرت حملة "ماغنوم" في مسرح "غران مايستري" في مدريد في أسبانيا، مساء الأربعاء، مرتدية ثوب بالغ الجمال. وضمنت الممثلة، البالغة من العمر 41 عامًا، أن كل العيون كانت عليها عندما دخلت في ثوب أحمر مزين مثير مع حقيبة مزينة بألوان قوس قزح. وظهرت ملامحها السمراء المزهلة مع المكياج الكلاسيكي. أنجبت من متبرع للسائل المنوي ويعرف أن مونيكا اتخذت قرارًا بإنجاب الأطفال بمفردها، وأنجبت الطفلة أنتونيلا من متبرع للسائل المنوي مجهول الهوية. واستغرق القرارًا خمس سنوات، حيث أخبرت صحيفة The Mail On Sunday في عام 2014: "لم يكن قرارًا اتخذته لمجرد نزوة. ولكن بمجرد أن فكرت في ذلك، كنت أعرف أنه يجب أن يحدث، وإن كوني أمًا مهم جدًا بالنسبة لي فليس هناك الكثير من الوقت". تختلف عن شقيقتها
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