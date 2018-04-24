دي ميستورا يعلن أن الدول الضامنة مسؤولة عن التهدئة في سورية

أعلن المبعوث الأممي دي ميستورا أن الدول الضامنة مسؤولة عن التهدئة في سورية.
وأكد أن 2.5 مليون من السكان في إدلب يعانون بسبب القصف.
GMT 12:05 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانموغيريني تدعو الدول الضامنة إلى المساعدة في التهدئة لإيصال المساعدات في سورية
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GMT 17:15 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانزعيم الحوثيين يعلن أن صالح الصماد قُتل يوم الخميس إثر غارة للتحالف العربي في الحديدة
GMT 16:56 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانالحوثيون يعلنون تعيين مهدي المشاط خلفا لرئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الذي قتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة عربي اليمن
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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