وزارة الداخلية اليمنية تؤكدلن نقف مكتوفي الأيدي وسندافع عن أنفسنا وعن المنشئات الحكومية وسنقوم بحماية المواطنيين من عبث مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي وقوات الحزام_الأمني
GMT 23:49 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايروزارة الداخلية اليمنية تدعو التحالف العربي للتدخل ضد ممارسات المجلس_الانتقالي الجنوبي بمدينة عدن جنوب اليمن
GMT 11:00 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايروزارة الداخلية اليمنية تعلن أن عدن تحت سيطرة القوات الأمنية والعسكرية بشكل كامل
GMT 09:03 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبراعلنت وزارة الداخلية اليمنية ارتفاع قتلى التفجير الانتحاري في مبنى البحث الجنائي بمدينة عدن جنوب اليمن الى 46 قتيل و47 جريح .
GMT 11:53 2017 الأربعاء ,19 إبريل / نيسانمقتل ابن شقيقة المخلوع صالح برصاص مليشيا الحوثى فى اليمن
GMT 06:15 2016 الجمعة ,15 تموز / يوليوترحيل 150 أثيوبيا دخلوا اليمن بصورة غير شرعية
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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