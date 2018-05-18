أوروبا تطلق إجراءات لتعطيل العقوبات الأميركية على شركاتها بإيران

أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل “قانون التعطيل” من أجل الحد من تأثير العقوبات الاميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران.
وكان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر أعلن أمس أن المفوضية ستبدأ اتخاذ مجموعة اجراءات لحماية مصالح شركاتها ودولها من تداعيات قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى مع ايران والذى يؤدي الى اعادة فرض عقوبات على هذا البلد ومن يتعامل معه ويستثمر فيه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوضية قولها: إن “الاتحاد الأوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الاميركية على الشركات الأوروبية ويتخذ اجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بينه وبين ايران التي بدأت مع رفع العقوبات” مشيرة الى أن رفع العقوبات جزء أساسي من الاتفاق النووي مع إيران.
ويسمح قانون التعطيل هذا للشركات والمحاكم الاوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للوكالة فقد أطلقت المفوضية أيضا إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.يشار إلى أنه أمام البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي شهران لمعارضة هذه الإجراءات.
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