ممارس سعودي يعتدي على طبيب عربي وزوجته في مكة

كشفت مصادر، أن طبيب وزوجته من جنسية عربية، تعرضا إلى الاعتداء والضرب المبرح من قبل أحد الممارسين الصحيين في أحد المراكز الصحية في مكة، مضيفة أن الجاني والمجني عليهما يعملون بأحد المراكز الصحية التابعة لصحة مكة المكرمة، وتعرض الطبيب لمضايقات لفظية من الجاني تطور للاعتداء باليد، نتج عنه نزيف في الأنف، وتدخلت الجهات الأمنية، وتم إيقاف الجاني بشرطة العزيزية.

وأوضحت المصادر، أنه عند خروج الجاني بكفالة، عاد واعتدى مرة أخرى على الطبيب عند المركز، وتسبب له بإصابات عديدة بعد أن قام بضربه وزوجته بـ"حديدة" نتج عنه إدخال الزوج لمستشفى النور، فيما تعرضت الزوجة لكدمات متفرقة، وجار البحث عن الجاني.