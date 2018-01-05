مواجهات بين الشبان و الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.
GMT 22:57 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية ب ٨ دوريات منذ قليل
GMT 13:53 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر8 إصابات حتى اللحظة خلال المواجهات المندلعة في مدينة قلقيلية، سبعة بالرصاص الحي، وأخرى بالرصاص المطاطي
GMT 17:54 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال ينصب حاجزًا على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية
GMT 01:06 2017 الخميس ,08 حزيران / يونيوقوات الاحتلال تقتحم الان مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي
GMT 22:47 2017 الأحد ,07 أيار / مايوقوات الاحتلال تقتحم حي النقار في مدينة قلقيلية
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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