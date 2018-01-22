أردوغان يعلن لن نتراجع عن عملية عفرين ولدينا اتفاق مع روسيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن نتراجع عن عملية عفرين ولدينا اتفاق مع روسيا.
وأكد أن مطلقو الصاروخ على هاتاي جنوبي تركيا سيدفعون ثمنًا باهظًا.
GMT 11:57 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرأردوغان يصرح أن الهدف من عملية عفرين هو جعلها منطقة آمنة لإعادة اللاجئين إليها
GMT 13:01 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرأردوغان يعلن أن بعض حلفائه زودوا مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بحمولة ألفي طائرة و5 آلاف شاحنة من الأسلحة والذخائر
GMT 11:05 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرأردوغان يؤكد على تصدى بلاده للتنظيمات الإرهابية في المنطقة بدون مساعدة الدول الأخرى
GMT 11:04 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرأردوغان يؤكد أن أميركا بدأت أزمة التأشيرات وأنهتها ولا مانع من إنهاء المشكلة في سورية أيضاً
GMT 12:05 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يؤكد أن بشار الأسد ليس جزءًا من الحل في سوريا
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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