أردوغان يعلن لن نتراجع عن عملية عفرين ولدينا اتفاق مع روسيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن نتراجع عن عملية عفرين ولدينا اتفاق مع روسيا.

وأكد أن مطلقو الصاروخ على هاتاي جنوبي تركيا سيدفعون ثمنًا باهظًا.