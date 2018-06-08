اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية
GMT 11:58 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيواصابتين برصاص الاحتلال شرق ملكة شرق غزة في جمعة مليونية القدس
GMT 11:26 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيو"الخارجية اللبنانية" تجمد كل طلبات الإقامة التي قدمتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
GMT 10:47 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوتوتر شديد على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة عقب منع الاحتلال المصلين التوجه للمسجد الأقصى
GMT 19:06 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوقوات الاحتلال تقرر منع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية عيد الفطر بعد المناوشات التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى صباح الخميس
GMT 19:02 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوترامب يعلن سنفرض على إيران عقوبات لم يسبق أن فرضناها على أي دولة بما في ذلك كوريا الشمالية
تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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