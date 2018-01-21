الخارجية المصرية تعبر عن رفضها للعمليات العسكرية التركية في عفرين وتعتبرها انتهاكا للسيادة السورية
GMT 20:48 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرالخارجية المصرية تؤكد أنها تقوم بتقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب بعد استدعاء الخرطوم سفيرها في مصر
GMT 14:33 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالخارجية المصرية تدين قيام ميليشيات الحوثي باطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض
GMT 17:01 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالخارجية المصرية تعلن أن التطورات في اليمن انعكاس خطير للأزمة نتيجة الانقلاب على الشرعية والتدخلات الخارجية
GMT 16:58 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالخارجية المصرية تصرح أن اغتيال صالح على يد ميليشيات الحوثي تصعيد خطير يعمق الانقسام والتوتر في اليمن
GMT 12:24 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبرمصر تشكر حركتي فتح وحماس على "الروح الإيجابية" التي أبدتاها خلال الحوار لاتمام المصالحة الفلسطينية
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
أرسل تعليقك