قوات الجيش الوطني تبدأ أول معاركه في منطقة شتار التابعة إداريا ًلمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد استكمال تحرير محافظة شبوة .
GMT 12:34 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش الوطني تعيد فتح الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وشبوة لأول مرة منذ ثلاث أعوام
GMT 13:39 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبرتجدد المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 09:48 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر: مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في محيط معسكر التشريفات، والانفجارات تهز الأحياء الشرقية لمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 18:56 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش الوطني تتقدم في عمق منطقة قطبين وتحرر التباب المطلة عليها من مليشيات الحوثيين
GMT 13:50 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرتجدد المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
أرسل تعليقك