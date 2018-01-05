غارة جوية لطيران التحالف العربي تستهدف تجمعات لمليشيا الحوثي بمزرعة الورش بجبهة مزوية شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
GMT 20:01 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايررابطة أمهات المختطفين اليمنيين تؤكد أن المختطفون لدى مليشيا الحوثي يتعرضون لألوان من التعذيب والتهديد لإجبارهم على اعترافات بتهم ليس لهم صلة بها.
GMT 19:56 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أربعة عناصر من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في وقت سابق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
GMT 09:23 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايراشتباكات عنيفة في مديرية حول خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن قرب ادارة امن المدينة.
GMT 11:15 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرغارتان عنيفتان لمقاتلات التحالف العربي على موقع عسكري للحوثيين في تبت النهدين الغربية المطلة على دار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 06:58 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير5 غارات لطيران التحالف العربي على مواقع شمال اليمن
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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