أبو الغيط يؤكد أن الأزمات المشتعلة في منطقتنا تخصم من رصيد أمننا العربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأزمات المشتعلة في منطقتنا تخصم من رصيد أمننا العربي و التحديات الحالية تدعونا لحوار حول أولويات الأمن القومي العربي.