كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، على حسابه على موقع تويتر ، أن الصواريخ "قادمة" إلى سورية، ودعا روسيا إلى "الاستعداد".

وكتب :"لقد تعهدت روسيا بإسقاط أي وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها على سورية. استعدي يا روسيا، لأنها قادمة.. ستكون بارعة وحديثة و/ذكية/".

وأضاف :"عليكم ألا تكونوا شركاء لـ/حيوان قاتل بالغاز/ يقتل شعبه ويستمتع بذلك!".