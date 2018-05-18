شرطة نابلس تقبض على فار من وجه العدالة صادر بحقه 13 أمر حبس

قبضت شرطة محافظة نابلس، اليوم الجمعة، على شخص فار من وجه العدالة منذ أكثر من عامين وصادر بحقه 13 أمر حبس، لعدم دفع دين بالغ أكثر من مليون شيقل.
وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان له، بأن فرع الشرطة القضائية في نابلس تمكن، بعد محاولات عديدة، من إلقاء القبض على المطلوب صباح اليوم داخل مركبة في نابلس.
وأضاف ارزيقات أن الشخص المطلوب كان يعمل خارج مناطق اختصاص الشرطة الفلسطينية، ونتيجة للمتابعة الحثيثة من فرع الشرطة القضائية في شرطة نابلس تم القبض عليه بعد عمل كمين له وسط المدينة، مشيرا إلى أنه أودع مركز الإصلاح والتأهيل لاستكمال الإجراءات
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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