شرطة نابلس تقبض على فار من وجه العدالة صادر بحقه 13 أمر حبس

قبضت شرطة محافظة نابلس، اليوم الجمعة، على شخص فار من وجه العدالة منذ أكثر من عامين وصادر بحقه 13 أمر حبس، لعدم دفع دين بالغ أكثر من مليون شيقل.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان له، بأن فرع الشرطة القضائية في نابلس تمكن، بعد محاولات عديدة، من إلقاء القبض على المطلوب صباح اليوم داخل مركبة في نابلس.

وأضاف ارزيقات أن الشخص المطلوب كان يعمل خارج مناطق اختصاص الشرطة الفلسطينية، ونتيجة للمتابعة الحثيثة من فرع الشرطة القضائية في شرطة نابلس تم القبض عليه بعد عمل كمين له وسط المدينة، مشيرا إلى أنه أودع مركز الإصلاح والتأهيل لاستكمال الإجراءات