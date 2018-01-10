أمير الباحة يدشن مشروع جسر التقاطع رقم (٣) بالطريق الدائرى.
GMT 23:03 2017 الخميس ,11 أيار / مايوأمير الباحة يدشن حملة تسجيل العنوان الوطني للموظفين الحكوميين.
GMT 13:10 2017 الثلاثاء ,09 أيار / مايوأمير الباحة يدشن نظام الرصد الآلي "ساهر"
GMT 14:52 2017 الخميس ,04 أيار / مايوأمير الباحة يطلع على سير العمل في إدارات وأقسام إمارة المنطقة .
GMT 16:28 2017 الأحد ,05 شباط / فبرايرأمير الباحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وسرعة إنهاء معاملاتهم .
GMT 11:13 2016 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبرأمير الباحة يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة والختامية للعام الجاري.
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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