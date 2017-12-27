الجهات الأمنية في حلب تسوّي أوضاع أكثر من 100 شخص قدموا من الريف الشرقي والجنوبي لدير الزور

تسعي الجهات الأمنية في حلب إلى تسوّية أوضاع أكثر من 100 شخص قدموا من الريف الشرقي والجنوبي لدير الزور.
GMT 17:53 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرلجنة التحقيق الروسية تؤكد أن انفجار سان بطرسبورغ ناجم عن عبوة ناسفة من صنع محلي
GMT 16:26 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالتحالف العربي يؤكد أنه يقوم بالعمل على سد الثغرات لمنع تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي
GMT 16:24 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالبنتاغون يؤكد أن قوات التحالف الدولي لن تغادر سورية حتى التأكد من القضاء على تنظيم داعش
GMT 16:22 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر8 ملايين مدني في العراق وسوريا بمأمن من هجمات داعش
GMT 15:58 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالناطق باسم التحالف العربي يؤكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني
GMT 15:56 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالمالكي يؤكد أن التحالف منح تصاريح لدخول 5 سفن إلى ميناء الحديدة
GMT 15:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالمالكي يؤكد أن عمليات التحالف استهدفت قادة ميدانيين لميليشيات الحوثي على الحدود
GMT 15:40 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرتركي المالكي يعرض مشاهد لاستهداف تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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