قالت وزارة الخارجية البريطانية إن "بريطانيا وفرنسا اتفقتا على أن خيارات كثيرة يجب أن تطرح على الطاولة رداً على تقارير حول هجوم بالغاز السام على مدينة دوما السورية السبت الماضي، أسفر عن سقوط عشرات القتلى".
وتحدث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الإثنين قبل جلسة طارئة للأمم المتحدة.
GMT 21:27 2018 الخميس ,22 آذار/ مارسالسفير الروسي في لندن يؤكد أن تصريحات جونسون "مهينة وغير مقبولة"
GMT 12:31 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارسروسيا تطالب بريطانيا بتفسير حول احتمالية شنها ضربات جوية في سورية
GMT 18:18 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية البريطاني يدين قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض ويصف العملية بالأمر الصادم
GMT 12:09 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية البريطاني يؤكد ضرورة مراقبة أعمال المؤسسات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان في بريطانيا
GMT 11:53 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبروزير خارجية بريطانيا يؤكد أن جهات من جماعة الإخوان مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
أرسل تعليقك