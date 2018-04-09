قالت وزارة الخارجية البريطانية إن "بريطانيا وفرنسا اتفقتا على أن خيارات كثيرة يجب أن تطرح على الطاولة رداً على تقارير حول هجوم بالغاز السام على مدينة دوما السورية السبت الماضي، أسفر عن سقوط عشرات القتلى".

وتحدث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الإثنين قبل جلسة طارئة للأمم المتحدة.