العاهل السعودي يعلن ندعم المجتمع الدولي في جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي في جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن وحمّل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية كاملة لاستمرار المعاناة في اليمن