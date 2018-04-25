الحكومة السورية تسيطر على جيب في دمشق كان خاضعًا للمعارضة

أعلن الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الأربعاء إن جيبًا كان خاضعًا لسيطرة المعارضة شمال شرقي دمشق بات خاليا من مسلحي المعارضة وتحت سيطرة الدولة.