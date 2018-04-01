أيمن الصفدي يعلن أن الأردن وصل لطاقته الاستيعابية القصوى في تحمل مسؤولية النازحين السوريين

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية سامح شكري أن الأردن وصل لطاقته الاستيعابية القصوى في تحمل مسؤولية النازحين السوريين.

وأكد الصفدي استمرار تحمل مسؤولية آلاف السوريين النازحين بـ الأردن.