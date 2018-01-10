أهالي مخيم البص للاجئين الفلسطينيين يعتصمون قبل قليل احتجاجاً على إغلاق مداخل المخيم بالسواتر الترابية من قبل الجيش اللبناني.
GMT 13:23 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرريكس تيلرسون يؤكد أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بالدفاع عن لبنان
GMT 09:02 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرماكرون يؤكد أن باريس تعول على الجيش اللبناني لحفظ الأمن ومواجهة الإرهاب
GMT 19:44 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبرانفجار آلية عسكرية للجيش اللبناني جراء تعرضها للغم أرضي
GMT 15:04 2017 الخميس ,26 تشرين الأول / أكتوبرالجيش اللبناني يعلن أن طائرتا استطلاع إسرائيليتان اخترقتا الأجواء اللبنانية الخميس
GMT 09:35 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبرإصابة جندي في الجيش اللبناني بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
أرسل تعليقك