العاهل السعودي يعلن أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك

صرح خادم الحرمين الشريفين "نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية".