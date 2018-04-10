وصول مقاتلي المعارضة إلى الشمال بعد مغادرة دوما

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرات الحافلات وصلت إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة اليوم الثلاثاء، وعلى متنها مقاتلو المعارضة الذين وافقوا على تسليم مدينة دوما قرب دمشق، بعد هجوم يشتبه في أنه كان بالأسلحة الكيماوية.