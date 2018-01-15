البحرين تدين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية

دانت وزارة خارجية البحرين، بشدة، اعتراض مقاتلات قطرية، طائرة مدنية متجهة من الإمارات إلى البحرين، خلال رحلتها الاعتيادية، صباح الاثنين، أثناء تحليقها فى المسارات المعتادة.

ووصفت الوزارة، الحادث بأنه خرق واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، خاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو)، وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الدولى وتعديلاتها لعام 1944.