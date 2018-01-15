البحرين تدين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية

دانت وزارة خارجية البحرين، بشدة، اعتراض مقاتلات قطرية، طائرة مدنية متجهة من الإمارات إلى البحرين، خلال رحلتها الاعتيادية، صباح الاثنين، أثناء تحليقها فى المسارات المعتادة.
ووصفت الوزارة، الحادث بأنه خرق واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، خاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو)، وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الدولى وتعديلاتها لعام 1944.
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ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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