خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء جمهورية تركيا لإستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس وزراء جمهورية تركيا ، ويعقدان جلسة مباحثات, جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
GMT 11:39 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفرنسي يحث العاهل السعودي على "الرفع الكامل" للحصار عن اليمن
GMT 11:15 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبرالملك سلمان يشدد على أهمية العمل لمواجهة التدخلات في الشؤون الداخلية لدول الخليج
GMT 11:12 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبرالعاهل السعودي يؤكد أن المملكة تقوم بدورها لمساعدة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة
GMT 11:05 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبرالعاهل السعودي يفتتح أعمال مجلس الشورى
GMT 16:02 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبرصحيفة سعودية تنشر الأسماء الكاملة للأمراء المتورطين بقضايا فساد
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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