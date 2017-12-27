خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء جمهورية تركيا لإستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس وزراء جمهورية تركيا ، ويعقدان جلسة مباحثات, جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.