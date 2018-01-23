القوات المسلحة المصرية تؤكد أن سامي عنان ارتكب مخالفات قانونية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أن الفريق سامي عنان ارتكب مخالفات في واقعة ترشحه للرئاسة، حيث لم يستأذن القوات المسلحة باعتباره ضابط مستدعى مما يستدعي مثوله للتحقيق.
وقال بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بهذا الشأن إن عنان قام بتزوير محررات رسمية ليسمح له بالإدراج في قاعدة بيانات الناخبين.
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ظهرت المطربة الأميركية الشابة ريتا أورا، التي اتجهت إلى مجال الأزياء وعالم الموضة خلال استضافتها في برنامج المواهب "America's Next Top Model"، بإطلالة أنيقة ومميزة في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال حضورها أسبوع الموضة لخريف/شتاء 2018/ 2019، الإثنين. ارتدت المطربة الشهيرة البالغة من العمر 27 عاما، معطفا واسعا بألوان مشرقة من البرتقالي والبنفسجي، والذي نسقت معه زوجا من الأحذية الطويلة ذات الركبة العالية والذي يأتي بطباعة من الأزهار بنفس الألوان إضافة إلى الأسود، وأخفت وراء عيونها نظارة شمسية مستديرة صغيرة وأكملت إطلالتها بحقيبة شانيل سوداء. يبدو أن ريتا تتمتع ببعض الوقت في باريس، بعد الإفراج عن دويتو لها مع ليام باين (24 عاما)، وهو عضو في الفرقة الإنجليزية العالمية ون دايركشن، للفيلم المقبل "Fifty Shades Freed". ويرى المسار أن ليام وريتا يتابعان خطى نجم "وان ديركتيون" زين مالك وتايلور
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