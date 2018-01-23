القوات المسلحة المصرية تؤكد أن سامي عنان ارتكب مخالفات قانونية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أن الفريق سامي عنان ارتكب مخالفات في واقعة ترشحه للرئاسة، حيث لم يستأذن القوات المسلحة باعتباره ضابط مستدعى مما يستدعي مثوله للتحقيق.

وقال بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بهذا الشأن إن عنان قام بتزوير محررات رسمية ليسمح له بالإدراج في قاعدة بيانات الناخبين.