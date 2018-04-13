الصحة العالمية تعلن توزيع أكثر من 1500 جرعة من مضادات علاج الدفتيريا في اليمن بالرغم من محدودية المضادات.
GMT 11:39 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانهجوم عنيف لقوات الجيش اليمني على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
GMT 16:08 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعلن إن مهمة فريقها في دوما ستبدأ السبت المقبل
GMT 16:00 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانوصول الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن جنوب اليمن.
GMT 06:03 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانالجيش السوري يستعيد السيطره الكامله علي الغوطه الشرقيه ومدينه دوما
GMT 11:53 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانالمحكمة العليا في البرازيل ترجىء حكما يمكن ان يؤدي الى الإفراج عن لولا
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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