أردوغان يتوعد بالقضاء على القوات الحدودية المدعومة من التحالف
GMT 15:30 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرخبراء أمميون يبحثون مع التحالف آلية التفتيش في موانئ اليمن
GMT 15:28 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبرالتحالف يقرر إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء اعتباراً من يوم غد الخميس
GMT 17:09 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبرتوقف رحلات الإغاثة في مطار صنعاء بعد تدمير مقاتلات التحالف جهاز الإرشاد الملاحي
GMT 15:27 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبرالتحالف يؤكد أن داعش تتم الأن مواجهته من النظام وسوريا الدمقراطية وهي "صدفة"
GMT 15:23 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبرالتحالف يؤكد أنه لا يمكن تأكيد أي أنباء عن وجود قوات برية أميركية قرب دير الزور
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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