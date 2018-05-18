مقتل أربعة باكستانيين بنيران القوات الهندية عبر الحدود

أعلنت باكستان مقتل أربعة من مواطنيها وإصابة أكثر من عشرة بعمليات قصف مكثفة نفذتها القوات الهندية اليوم على مناطق باكستانية عبر الحدود الدولية بين البلدين.
وأوضح مسئولون باكستانيون أن القوات الهندية انتهكت الحدود الباكستانية بدون مبرر وأطلقت النار على قرى مأهولة بالسكان في منطقة "سيالكوت" بإقليم البنجاب ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من عشرة بجروح.
من جهة أخرى أوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن قوات حرس الحدود الباكستانية ردت على مصدر النيران لمنع القوات الهندية من استهداف المدنيين الأبرياء
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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