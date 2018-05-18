مقتل أربعة باكستانيين بنيران القوات الهندية عبر الحدود

أعلنت باكستان مقتل أربعة من مواطنيها وإصابة أكثر من عشرة بعمليات قصف مكثفة نفذتها القوات الهندية اليوم على مناطق باكستانية عبر الحدود الدولية بين البلدين.

وأوضح مسئولون باكستانيون أن القوات الهندية انتهكت الحدود الباكستانية بدون مبرر وأطلقت النار على قرى مأهولة بالسكان في منطقة "سيالكوت" بإقليم البنجاب ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من عشرة بجروح.

من جهة أخرى أوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن قوات حرس الحدود الباكستانية ردت على مصدر النيران لمنع القوات الهندية من استهداف المدنيين الأبرياء