الأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف يمني وإصابة 50 ألف آخرين منذ بداية العام 2015
GMT 21:28 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعلن أن تصويت الأمم المتحدة لصالح القدس ضد قرار ترمب يعد انتصاراً للشعب الفلسطيني وللشرعية الدولية وصفعة للغطرسة الأميركية
GMT 20:42 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرنائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة يعلن يجب أن يكون هنالك تبادل للمعلومات حتى نجلب المقاتلين الأجانب إلى العدالة
GMT 18:57 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرحب بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار حول القدس
GMT 18:15 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرحركة حماس ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض قرار ترامب المتعلق بالقدس
GMT 17:28 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفلسطيني يؤكد أن تصويت الجمعية العامة انتصار لفلسطين
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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