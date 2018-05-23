النائب العام يحيل المتهمين في حادث تصادم قطاري المناشي للمحاكمة العاجلة

أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتهمين في حادث تصادم قطارى إيتاي البارود وخط المناشي، بالبحيرة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وانتهت النيابة من التحقيقات من حادث تصادم بين قطارى بخط إيتادى البارود القاهرة الذى شهدته محافظة البحيرة يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، وراح ضحيته 7 أشخاص و49 مصابا.