وزارة الدفاع الروسية تصرح طالبنا تركيا بضبط المجموعات المسلحة بإدلب بعد هجوم حميميم
GMT 01:38 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبروزارة الدفاع الروسية تنفى اعتراض طائرتيها فوق سورية
GMT 15:25 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبروزارة الدفاع الروسية تعلن أن قاذفات استراتيجية تستهدف مواقع داعش في دير الزور السورية
GMT 17:10 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبروزارة الدفاع الروسية تقترح وقفًا لإطلاق النار في الغوطة الشرقية اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء
GMT 15:14 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبروزارة الدفاع الروسية تعلن أن قاذفات استراتيجية تقصف مواقع لتنظيم داعش في ريف دير الزور
GMT 14:55 2017 الثلاثاء ,31 تشرين الأول / أكتوبرغواصات روسية تقصف بصواريخ مجنحة مواقع لتنظيم داعش في دير الزور
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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