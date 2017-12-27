الرئيس التونسي يستقبل الرئيس التركي بمراسم رسمية في مستهل زيارته إلى تونس

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمراسم رسمية في مستهل زيارته إلى تونس.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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