اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية بورين جنوب نابلس.
GMT 10:17 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / ينايرانتشار لقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس وسط تجمهر للشبان.
GMT 09:40 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايراندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة سبسطية بنابلس.
GMT 09:58 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تجري صباح الثلاثاء تدريبات عسكرية في أراضي خربة الطويل التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.
GMT 16:48 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول بلدة بيت فوريك شرق نابلس
GMT 18:28 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرتضرر مركبة مستوطن عقب رشقها بالحجارة جنوب نابلس
فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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